Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Max Leitner – Razzia am Heiligabend

ATVStaffel 1Folge 3vom 08.03.2025
Max Leitner – Razzia am Heiligabend

Max Leitner – Razzia am HeiligabendJetzt kostenlos streamen

Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Folge 3: Max Leitner – Razzia am Heiligabend

51 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Zum ersten Mal bricht der Südtiroler Max Leitner 1992 aus der Justizanstalt Stein in Krems aus. Die Flucht endete nach nur wenigen Minuten. Neun Monate später probiert er es wieder: Über ein Seil aus zusammengeknoteten Leintüchern flieht er aus dem Gefängnis in Bozen, Italien. Monatelang ist vom flüchtigen Bankräuber keine Spur. Von seinen Gefängnisausbrüchen erzählt nicht nur Max Leitner selbst. Zu Wort kommen auch Ermittler wie Davide Perasso, Oberstleutnant der Carabinieri.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wanted - Verbrecher auf der Flucht
ATV
Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Alle 1 Staffeln und Folgen