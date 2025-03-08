Max Leitner – Razzia am HeiligabendJetzt kostenlos streamen
Wanted - Verbrecher auf der Flucht
Folge 3: Max Leitner – Razzia am Heiligabend
51 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Zum ersten Mal bricht der Südtiroler Max Leitner 1992 aus der Justizanstalt Stein in Krems aus. Die Flucht endete nach nur wenigen Minuten. Neun Monate später probiert er es wieder: Über ein Seil aus zusammengeknoteten Leintüchern flieht er aus dem Gefängnis in Bozen, Italien. Monatelang ist vom flüchtigen Bankräuber keine Spur. Von seinen Gefängnisausbrüchen erzählt nicht nur Max Leitner selbst. Zu Wort kommen auch Ermittler wie Davide Perasso, Oberstleutnant der Carabinieri.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wanted - Verbrecher auf der Flucht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4