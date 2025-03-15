Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Ernst Stummer – 3000 Einbrüche

ATVStaffel 1Folge 4vom 15.03.2025
Ernst Stummer – 3000 Einbrüche

Folge 4: Ernst Stummer – 3000 Einbrüche

50 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Ernst Walter Stummer ist 86 Jahre alt und Einbrecherkönig in Rente. Seit gut einem Jahrzehnt hat er keine Schlösser mehr geknackt. Doch seine zweifelhafte Karriere spricht Bände: Bis zu 3.000 Mal hat er unbefugt Firmen und fremde Besitztümer reicher Personen betreten. Die Sendung gewährt Einblicke in eine längst vergangene Zeit, über einen Wiener Gauner, der 30 Jahre im Gefängnis und viele weitere auf der Flucht verbracht hat.

ATV
