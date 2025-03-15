Ernst Stummer – 3000 EinbrücheJetzt kostenlos streamen
Wanted - Verbrecher auf der Flucht
Folge 4: Ernst Stummer – 3000 Einbrüche
50 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
Ernst Walter Stummer ist 86 Jahre alt und Einbrecherkönig in Rente. Seit gut einem Jahrzehnt hat er keine Schlösser mehr geknackt. Doch seine zweifelhafte Karriere spricht Bände: Bis zu 3.000 Mal hat er unbefugt Firmen und fremde Besitztümer reicher Personen betreten. Die Sendung gewährt Einblicke in eine längst vergangene Zeit, über einen Wiener Gauner, der 30 Jahre im Gefängnis und viele weitere auf der Flucht verbracht hat.
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4