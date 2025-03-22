Klaus Keilhauer – Banker auf AbwägenJetzt kostenlos streamen
Wanted - Verbrecher auf der Flucht
Folge 5: Klaus Keilhauer – Banker auf Abwägen
50 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12
Oktober 2006: Klaus Keilhauer (damals 43), nach außen hin ein unauffälliger Finanzmensch aus Bayern in Wien, ist seit vier Monaten in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Josefstadt. Eigentlich wurde er für ein Bagatelldelikt eingekerkert und hätte kaum mehr als weitere vier Monate abgesessen. Doch noch vor Abschluss des Hauptprozesses täuscht er eine Muskelverletzung vor und schafft es, zu entkommen. Die Sendung bringt uns die Hintergründe dieses "Gentleman Gauners" näher.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wanted - Verbrecher auf der Flucht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4