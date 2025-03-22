Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Klaus Keilhauer – Banker auf Abwägen

ATVStaffel 1Folge 5vom 22.03.2025
Klaus Keilhauer – Banker auf Abwägen

Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Folge 5: Klaus Keilhauer – Banker auf Abwägen

50 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Oktober 2006: Klaus Keilhauer (damals 43), nach außen hin ein unauffälliger Finanzmensch aus Bayern in Wien, ist seit vier Monaten in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Josefstadt. Eigentlich wurde er für ein Bagatelldelikt eingekerkert und hätte kaum mehr als weitere vier Monate abgesessen. Doch noch vor Abschluss des Hauptprozesses täuscht er eine Muskelverletzung vor und schafft es, zu entkommen. Die Sendung bringt uns die Hintergründe dieses "Gentleman Gauners" näher.

Wanted - Verbrecher auf der Flucht
ATV
Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Wanted - Verbrecher auf der Flucht

