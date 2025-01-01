Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was guckst du?!

Episode 1

SAT.1Staffel 5Folge 1
Episode 1

Episode 1

Was guckst du?!

Folge 1: Episode 1

22 Min.Ab 12

Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur aus Stand-Ups, Sketchen und Einspielern.

