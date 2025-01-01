Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 6 Folge 30
44 Min. Ab 12

Zehn Tage war das Team um Kayar Yanar in Schottland, um dort an Originalschauplätzen zu drehen. Zwei Lkws mit Requisiten, historischen Kostümen sowie Licht und Kameraausrüstung wurden dafür zu den Drehorten gebracht. Loch Ness, Steinkreise, das Whiskeytal, die Stadt Edinburgh und Highland Games waren nicht vor Kayas Witzen sicher ...

