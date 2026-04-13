Was wirklich geschah - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Was wirklich geschah
Folge 1: Was wirklich geschah - Folge 1
45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Nicht nur in der Hollywood-Verfilmung war die dritte NASA-Mondmission, Apollo 13, ein echter Thriller - mit Happy End: Großartiges Teamwork am Boden und im All ermöglichte nach vielen bangen Stunden die unversehrte Rückkehr der drei US-Astronauten auf die Erde. Experten rekonstruieren, unterstützt von modernsten 3D-Grafiken, jedes Detail in der Ereigniskette der Beinahe-Katastrophe. Außerdem: Das Großfeuer im MGM Grand Hotel und der Einsturz der Morandi-Brücke in Genua, minutiös nacherzählt.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12