Was wirklich geschah: Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Was wirklich geschah
Folge vom 21.08.2026: Was wirklich geschah: Folge 10
45 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Der Start des US-amerikanischen Space Shuttles „Challenger“ am 28. Januar 1986 endet nach 73 Sekunden in einer Katastrophe. Alle sieben Astronauten an Bord sterben. Die akribische Analyse zeigt, wie fatale Konstruktionsfehler, die Wetterlage und ignorierte Warnungen zu dem Unglück führten. Außerdem: ein Seilbahnunglück in Italien im Jahr 2021, bei dem Technikversagen und manipulierte Sicherheitssysteme tödlich wirken. Und: der Einsturz der Eishalle von Bad Reichenhall im Januar 2006.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: welt