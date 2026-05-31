ORF KIDS: Kultur-Highlight für die Jüngsten: Was zählt, bist duJetzt kostenlos streamen
Was zählt, bist du
Folge 1: ORF KIDS: Kultur-Highlight für die Jüngsten: Was zählt, bist du
Bei ORF KIDS erwartet junge Zuschauer:innen am 31. Mai um 15.00 Uhr wieder ein besonderes Kultur-Highlight: Das einfühlsame Erzähl , Musik und Tanztheater „Was zählt, bist du“, aufgeführt im Kindertheater Dschungel Wien. Basierend auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Magda Hassan und Raffaela Schöbitz, erschienen in der Edition 5Haus, begegnen ein Kind, eine Tänzerin und ein Musiker auf der Bühne einem Geparden. In poetischen Bildern, mit Musik, Bewegung und Sprache wird die Geschichte spielerisch und gemeinsam mit dem jungen Publikum lebendig gemacht – Punkt für Punkt. „Spür mal, hinter den Bäumen, zwischen den Blättern wartet ein Tier …“ So beginnt eine wundersame Reise zu Mut, Neugier und Selbstvertrauen. Das Zählen der Punkte des Geparden wird zur kindlichen Strategie, sich dem Unbekannten zu nähern und eigene Ängste zu erkunden. Das Bilderbuch „Was zählt, bist du“, das 2022 von einer Fachjury als „Eines der schönsten Bücher Österreichs“ ausgezeichnet wurde, lädt zu einem Perspektivenwechsel ein: Die Begegnung mit dem Geparden steht sinnbildlich für das Fremde, das durch liebevolles Kennenlernen vertraut werden kann. Eine philosophische, zugleich spielerische Erzählung, die Kinder zum Nachdenken, Nachfragen und Mitmachen anregt – und zeigt: Was zählt, bist du. „Was zählt, bist du“ – Theater, Musik und Tanz für Kinder ab drei Jahren. Bildquelle: ORF/Edition 5Haus/Patricia Messina
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