Staffel 7Folge 1vom 24.08.2010
Folge 1: Wir retten unsere Tochter vor ihrem Freund
45 Min.Folge vom 24.08.2010Ab 12
Silke (39) und Wilfried (42) sorgen sich um ihre älteste Tochter. Die 19-Jährige ist seit einigen Monaten glücklich mit Kevin zusammen. Doch der vorbestrafte junge Mann hat ihrer Meinung nach einen schlechten Einfluss auf Sabrina. Sie vernachlässigt ihre vierjährige Tochter Mia-Sophie und nimmt keine Pflichttermine mehr wahr. In der Hoffnung, dass Sabrina wieder nach Hause kommt, lassen die besorgten Eltern die Wohnung ihrer Tochter räumen.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben