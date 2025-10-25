Weber & Breitfuß: Beim FilmJetzt kostenlos streamen
Weber & Breitfuß
Folge 5: Weber & Breitfuß: Beim Film
Frisch pensioniert suchen Weber (Alfred Dorfer) und Breitfuß (Roland Düringer) nach neuen Abenteuern – und landen prompt als Komparsen auf dem Set eines Zombie-Vampir-Films. Während Weber den eleganten Vampir gibt, stolpert Breitfuß als Zombie durchs Bild. Als sich die Ex-Kollegen mitten in der großen Kampfszene wiedererkennen, ist’s vorbei mit der Filmruhe: Spezialeffekte explodieren, der Regisseur verzweifelt – und die beiden flüchten vor dem Chaos, das sie selbst entfacht haben. Besetzung: Alfred Dorfer Nina Proll Monica Weinzettl Andrea Händler David Jakob Julia Edtmeier Roland Penzinger Walter Kordesch Anton Noori Angelika Strahser Martin Brambach Wolfgang Pissecker Christian Strasser Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Alfred Dorfer und Roland Düringer Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
