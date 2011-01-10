WEGA - Die Spezialeinheit der Polizei - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
WEGA - Die Spezialeinheit der Polizei
Folge 1: WEGA - Die Spezialeinheit der Polizei - Staffel 1 Folge 1
Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) wird immer dann gerufen, wenn´s brenzlig wird. Die Kernaufgaben der 241 Mann starken Polizei-Abteilung sind Einsätze bei Demonstrationen und Großveranstaltungen sowie Einsätze mit erhöhtem Risiko. Sobald Gewalttaten anstehen, bzw. Waffen im Spiel sind, wird die WEGA gerufen. Doch die WEGA sieht sich selbst nicht als „Märchenpolizei“, die nur besondere Einsätze durchführt. Betriebsintern steht WEGA auch für „Wir Erledigen Gerne Alles“. Und mit diesem hoch motivierten Motto rückt die WEGA Tag für Tag aus. Im Jahr 2009 absolvierte die Alarmabteilung über 10.000 Einsätze und nahm dabei ca. 800 Personen fest. 2010 begleitete Fernsehproduzent Andreas Mannsberger die Spezialeinheit ein halbes Jahr lang als „embedded Journalist“ und ATV zeigt die spektakulärsten Einsätze, anstrengende Trainingseinheiten und Interviews mit den Polizisten, die auch die psychischen Strapazen dieses gefährlichen Arbeitsalltages zeigen.
