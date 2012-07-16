Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 1: Folge 46
Maja und Robert wissen nicht, wie sie den Schock über Gretas baldigen Tod verarbeiten sollen. Maja sucht Trost bei Markus, der als Arzt letztlich am besten weiß, dass sie nicht viel mehr für Greta tun können, als sie moralisch zu unterstützen. Robert gelingt es trotzdem, sich vorübergehend von Gretas Lebensmut mitreißen zu lassen. Am Abend aber kommt die Trauer zurück, und er sucht Trost bei Ulla, während Maja zur selben Zeit Halt bei Bernd findet. Beide schöpfen neuen Mut, doch da macht Greta Robert ein verwirrendes Angebot. Kilian kann nicht begreifen, wieso Senta in keiner Weise auf das Foto reagiert, das Jan eindeutig als Jules Vater ausgibt. Aber kaum ist er weg, verfällt Senta in große Lethargie und verspürt plötzlich das dringende Bedürfnis nach frischer Luft. Beim Strandspaziergang keimt der Wunsch nach Rache in ihr auf, doch als Jan, von Ulla über ihr merkwürdiges Verhalten in Kenntnis gesetzt, zu ihr stößt, gibt sie die liebevolle Ehefrau.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick