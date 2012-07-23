Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 51

TelenovelaStaffel 4Folge 6vom 23.07.2012
Folge 51

Folge 51Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 6: Folge 51

43 Min.Folge vom 23.07.2012Ab 6

Aus Dankbarkeit, weil er ihr damals das Leben gerettet hat, bietet Greta Edmund an, für die Zeit seines Aufenthalts im Klippenhaus zu wohnen. Die Neuigkeit, dass er Gertruds Adoptivsohn ist, irritiert sie zwar, doch Edmund kann ihr ihre Bedenken nehmen, und so organisiert sie ihm zu Ehren einen Abend unter Freunden. Senta nutzt die Gelegenheit, um sich als große Gastgeberin zu präsentieren und besteht auf einem feierlichen Abendessen. Hier gibt Edmund sich charmant und doch bescheiden, was Kilian auf Anhieb misstrauisch macht. Aber auch Robert und Maja lassen sich nicht von seinem Charme blenden, behalten ihre Bedenken jedoch für sich. Da eröffnet Edmund Greta den scheinbar wahren Grund für sein Auftauchen in Nordersund.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen