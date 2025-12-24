Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weihnachten auf Gut Aiderbichl

ORF2Staffel 1Folge 1vom 24.12.2025
90 Min.Folge vom 24.12.2025

Mit "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" erwartet die Zuseherinnen und Zuseher eine stimmungsvolle Sendung mit weihnachtlicher Musik, bewegenden Geschichten und berührenden Einblicken in das Tierparadies. Durch den Abend führen Stefanie Hertel und Marco Ventre, die mit Charme und Herzlichkeit Künstlerinnen und Künstler sowie besondere Gäste begrüßen. Mit dabei sind: DJ Ötzi, Francine Jordi, Johnny Logan, Meissnitzer Band, More Than Words, Mountain Crew, Stefan Mross, Sara de Blue & Judith Lisa feat. Saxolution, Sassy, Marco Ventre & Band und Die jungen Zillertaler Bildquelle: ORF/DEGN FILM/Kerstin Joensson

