Weihnachten ist überall: "Wie kommen wir zur Messe in Caracas?" von Timna BrauerJetzt kostenlos streamen
Weihnachten ist überall: Fantastische Geschichten zu Traditionen aus aller Welt
Folge 2: Weihnachten ist überall: "Wie kommen wir zur Messe in Caracas?" von Timna Brauer
7 Min.Folge vom 10.12.2025
Wenn Weihnachten überall spürbar wird: In „Wie kommen wir zur Messe in Caracas?“ nimmt dich Timna Brauer mit auf eine besondere musikalische Reise rund um den Globus. "Feliz Navidad": Text & Musik, José Feliciano "Stille Nacht": Text, Joseph Mohr, Musik, Timna Brauer Bildquelle: ORF/MUSENKUSS/Jonathan Meiri
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Altersfreigabe:
0