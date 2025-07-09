Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltstädte mit Leon Windscheid

Weltstädte mit Leon Windscheid - Istanbul

ORF1Staffel 1Folge 2vom 09.07.2025
Folge 2: Weltstädte mit Leon Windscheid - Istanbul

44 Min.Folge vom 09.07.2025

Istanbul ist die einzige Metropole auf zwei Kontinenten. Geprägt von Geschichte, Religion und Gegensätzen, erkundet Leon Windscheid die Seele dieser faszinierenden Stadt am Bosporus. Inhalt: Istanbul ist die einzige Weltstadt, die auf zwei Kontinenten steht. Vom frühen Christentum und dem modernen Islam geprägt, bezaubert die vibrierende Megametropole mit ihrem typischen 'Tausendundeine Nacht'-Flair. Am Bosporus gelegen, ist Istanbul ein Bindeglied zwischen Orient und Okzident, befindet sich aber geologisch in einer extrem erdbebengefährdeten Region. Der Moderator und Psychologe Leon Windscheid begibt sich auf die Suche nach der Seele der geschichtsträchtigen Stadt, die Bevölkerung und Besuchende in ihren Bann zieht. Mit Leon Windscheid Regie: Manuela Richter-Jähnig Bildquelle: ORF/ZDF/Manuela Jähning

