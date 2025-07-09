Weltstädte mit Leon Windscheid - New YorkJetzt kostenlos streamen
Weltstädte mit Leon Windscheid
Folge 1: Weltstädte mit Leon Windscheid - New York
New York – eine pulsierende Metropole voller Geschichte, Wolkenkratzer und Träume. Die Doku untersucht die besonderen Merkmale und die Faszination dieser einzigartigen Stadt. Inhalt: New York, ein Symbol für vibrierendes Leben, ein pulsierender Schmelztiegel, der sich mit seinen Wolkenkratzern in den Himmel schraubt und nie zur Ruhe kommt. Moderator und Psychologe Leon Windscheid macht sich auf die Suche nach der Seele, der Magie und der Geschichte der einzigartigen Mega-Metropole. Von der Gründung der ersten Siedlung, über den historischen Wettkampf um das höchste Gebäude bis zu den wagemutig konstruierten "Supertalls" von heute, die wie im "Steinway Tower" sündteure Appartements am Central Park anbieten. Was treibt New Yorks Bevölkerung an, hier den 'American Dream' zu verwirklichen? Mit Leon Windscheid Regie: Florian Breier, Rosi Bundz Bildquelle: ORF/ZDF/Florian Breier / [M] Holger Neuhäuser | Evgeny Karandaev / dpa Picture Alliance / picturedesk.com
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