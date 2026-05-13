Wendland - Stiller und die Geister der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Wendland
Folge 4: Wendland - Stiller und die Geister der Vergangenheit
Jakob Stiller steigt zurzeit lieber aufs Rad, anstatt Verbrecher zu jagen. Nach einem missglückten Einsatz vor vier Jahren hat sich der Hamburger Ermittler in die Asservatenkammer versetzen lassen. Er brauchte Abstand von seinem Vorgesetzten Heiner Kempff, den er für den Tod einer Frau verantwortlich macht. Dass Stiller seine Version der Ereignisse in einen Roman einarbeitet, sorgt innerbetrieblich für böses Blut. Umgehend wird er in die Provinz abgeschoben. Dort lässt es sich nicht nur gut radeln. Sogleich wartet ein kniffliger Fall auf Stiller, der all sein kriminalistisches Gespür erfordert. Besetzung: Ulrich Noethen (Jakob Stiller) Paula Kalenberg (Kira Engelmann) Malte Thomsen (Oliver Klasen) Dominic Raacke (Jürgen Fauth) Ruth Reinecke (Andrea Loewe) Kai Maertens (Maik Ruland) Sylvana Seddig (Ayana Stiller) Andreas Anke (Heiner Kempff) Bildquelle: ORF/ZDF/Maor Waisburd
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