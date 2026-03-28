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Wer erträgt das Kreuz - Eine persönliche Suche

Wer erträgt das Kreuz - Eine persönliche Suche

ORF2Staffel 1Folge 2vom 28.03.2026
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Wer erträgt das Kreuz - Eine persönliche Suche

Folge 2: Wer erträgt das Kreuz - Eine persönliche Suche

24 Min.Folge vom 28.03.2026

Es ist ein Folterwerkzeug - und gilt dennoch als Zeichen des Heils und der Liebe Gottes: Das Kreuz ist das zentrale christliche Symbol. Filmemacher Stefan Ludwig begibt sich auf eine persönliche Suche nach einer heute überzeugenden Deutung des Kreuzes. Er sucht nach Antworten in der Kunst und der Theologie, aber auch im Dialog mit Gläubigen und mit Menschen, die das Kreuz vehement ablehnen. Dabei bleibt das Kreuz stets eine Zumutung, eine Provokation, ein Ärgernis - auch weil es auf Verdrängtes hinweist: Auf die Fragen nach Leid und Tod, nach dem Sieg des Bösen und der erlebten Ohnmacht des Guten. Gestaltung: Stefan Ludwig Bildquelle: ORF/METAFILM/Stefan Ludwig Film

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