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Wer stiehlt mir die Show?

Überzeugende Lügen und komplett verrückte Poker Tells

ProSiebenStaffel 11Folge 2vom 15.03.2026
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Wer stiehlt mir die Show?

Folge 2: Überzeugende Lügen und komplett verrückte Poker Tells

143 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Auch in Folge 2 ist Joko weiterhin Moderator seiner Show und wird von Tennisprofi Andrea Petković, Comedian Till Reiners und Musiker Nico Santos herausgefordert. Diesmal ist mit Wildcard Felix allerdings noch ein weiteres bekanntes Gesicht in der Runde!

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