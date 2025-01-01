Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 2
129 Min.Ab 6

Mark Forster setzt sich gegen den Gastgeber Joko Winterscheidt durch und stiehlt ihm im wahrsten Sinne die Show. Der Musiker wird zum ersten Mal zum Moderator einer Quizshow und präsentiert "Wer stiehlt Mark Forster die Show?" - nach seinen Wünschen. Joko versucht als Kandidat, seine Show zurückzugewinnen. Dazu muss er sich gegen Anke Engelke, Riccardo Simonetti und Wildcard-Kandidat:in Marie erfolgreich ins Finale quizzen. Wer hier gegen Mark Forster besteht, gewinnt die Show.

