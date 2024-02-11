Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut & Klaas bringen Joko ins SchwitzenJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut & Klaas bringen Joko ins Schwitzen
141 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 12
Wer denkt, „Wer stiehlt mir die Show“ hätte mit der letzten Staffel seinen Höhepunkt erreicht, kennt einen gewissen Joko Winterscheidt wohl nicht richtig. Der hat nämlich nicht nur Premiumprominente wie Klaas, Lena und Sarah Connor organisiert, sondern auch so viele Highlights in die erste Sendung gesteckt, dass euch Hören, Sehen und die Langeweile für die nächsten 96 Stunden vergehen werden!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen