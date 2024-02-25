Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 3vom 25.02.2024
127 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 12

Halbzeit! Klaas, Lena und Sarah Connor treten zum dritten Mal in Folge an, um Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. Macht Joko aus seiner eigenen Sendung eine Siegesserie oder wird er dieses Mal endlich vom Thron - äh, Moderationspult - gestoßen?

ProSieben
