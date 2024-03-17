Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt Sarah Connor die Show?

ProSiebenStaffel 7Folge 6vom 17.03.2024
Wer stiehlt Sarah Connor die Show?

Folge 6: Wer stiehlt Sarah Connor die Show?

128 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12

Diese Sendung sorgt dafür, dass ihr euch zwischenzeitlich fragt, ob ihr gerade noch vor eurem Fernseher sitzt oder doch schon vor einem Aquarium! Sarah Connor verwandelt das Studio von „Wer stiehlt mir die Show“ in eine spektakuläre Unterwasserwelt und die Panelist:innen Joko, Klaas, Lena & Wildcard-Kandidatin Ella gleich mit.

ProSieben
