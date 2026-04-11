Wer weiß denn sowas XXLJetzt kostenlos streamen
Wer weiß denn sowas XXL
Folge 8: Wer weiß denn sowas XXL
Kai Pflaume begrüßte in der neuen Ausgabe .u.a. Harald Krassnitzer, Dietmar Bär, Ilka Bessin, Kaya Yanar, Vincent Gross und Palina Rojinski. In mehreren spannenden und unterhaltsamen Duellen traten die prominenten Gäste gegeneinander an: Harald Krassnitzer traf auf Dietmar Bär, Ilka Bessin forderte Kaya Yanar heraus, und Vincent Gross spielte gegen Palina Rojinski. Unterstützt wurden die Teams wie gewohnt von den Ratekapitänen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring. In drei Spielrunden rätselten die Teams um Geld für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die zuvor auf das richtige Team gesetzt hatten. Nur die beiden Prominenten, die sich in der Vorrunde und auf dem "heißen Stuhl" durchsetzen konnten, hatten im Finale die Chance, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu spielen. Auch diesmal sorgten Stargäste und aufwendige Live-Experimente für überraschende Auflösungen kniffliger Fragen im Studio. Bildquelle: ORF/NDR/Morris Mac Matzen
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick