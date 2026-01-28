Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Artillerie-Schwert M1832

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 16vom 28.01.2026
Das Artillerie-Schwert M1832

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 16: Das Artillerie-Schwert M1832

41 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Kandidaten fertigen heute ein Artillerie-Schwert des Modells 1832 an.

