Der Nimcha

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 35vom 19.12.2025
Folge 35: Der Nimcha

38 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie den Nimcha - ein Schwer, das nach traditioneller Art aus recycelten Klingen hergestellt wird.

Kabel Eins Doku
