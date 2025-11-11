Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sommerspiele (1)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 39vom 11.11.2025
Folge 39: Sommerspiele (1)

41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Lasset die Sommerspiele beginnen! Welcher Kandidat steigt aufs Siegertreppchen?

Kabel Eins Doku
