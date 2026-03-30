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Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land

Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 30.03.2026
Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land

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Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land

Folge 1: Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land

52 Min.Folge vom 30.03.2026

Der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader reist erstmals nach Israel, um den Ursprüngen der Bibel nachzuspüren. An historischen Schauplätzen verbindet er scharfsinnigen Witz mit persönlicher Neugier – und entdeckt ein Buch, das weit mehr ist als nur eine Geschichte. Bildquelle: ORF/IMAGE

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