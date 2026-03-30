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Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land
Folge 1: Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land
52 Min.Folge vom 30.03.2026
Der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader reist erstmals nach Israel, um den Ursprüngen der Bibel nachzuspüren. An historischen Schauplätzen verbindet er scharfsinnigen Witz mit persönlicher Neugier – und entdeckt ein Buch, das weit mehr ist als nur eine Geschichte. Bildquelle: ORF/IMAGE
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