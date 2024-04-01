Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen LandJetzt kostenlos streamen
Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land
Folge 101: Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land
52 Min.Folge vom 01.04.2024
„Wenn ich mir auf die berühmte einsame Insel nur ein Buch mitnehmen dürfte, dann würde ich die Bibel wählen. Denn es ist nicht ein Buch, sondern tausend Bücher“ – seit der Volksschule schon interessiert sich Star-Kabarettist Josef Hader für das Buch der Bücher. Für diesen Film begibt sich Hader zum ersten Mal in seinem Leben nach Israel, um dort an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel nachzugehen. Sein kabarettistisches Talent prägt den Film ebenso wie seine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Stoff. Bildquelle: ORF/IMAGE
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0