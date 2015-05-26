Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie sicher ist Österreich - Moravec undercover

ATVStaffel 1Folge 2vom 26.05.2015
49 Min.Folge vom 26.05.2015Ab 6

Andreas Moravec geht der Frage nach "Wie steht es wirklich um die Sicherheit in der Alpenrepublik?" Ob Diebstähle, Einbrüche, Unfälle oder Waffenpläne aus dem Internet - Andi nimmt die Sicherheitsvorkehrungen vom Eigenheim bis zu Elektrogeräten, vom Auto bis zum Tresor, von der Zivilcourage der Österreicher bis hin zum Datenschutz genau unter die Lupe.

ATV
