Wie sicher ist Österreich - Moravec undercover
Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - Wie sicher ist Österreich - Moravec undercover
48 Min. Folge vom 16.06.2015 Ab 6
Andreas Moravec geht der Frage nach "Wie steht es wirklich um die Sicherheit in der Alpenrepublik?" Ob Diebstähle, Einbrüche, Unfälle oder Waffenpläne aus dem Internet - Andi nimmt die Sicherheitsvorkehrungen vom Eigenheim bis zu Elektrogeräten, vom Auto bis zum Tresor, von der Zivilcourage der Österreicher bis hin zum Datenschutz genau unter die Lupe.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4