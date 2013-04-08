Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien bei Nacht

Staffel 1 Folge 4: Traumwelten

ATVStaffel 1Folge 4vom 08.04.2013
49 Min.Folge vom 08.04.2013Ab 6

Sie beginnen ihre Arbeit, wenn andere zu Bett gehen. Sie leben in der sogenannten dunklen Luft, wie der Wiener Dialekt die Nachtstunden beschreibt. ATV begleitet Menschen durch die Nacht, die teilweise am Rande der Gesellschaft leben und arbeiten und entdeckt dabei das andere Wien, das unter der Walzerseligkeit lauert. Peepshow-Damen und illegale Prostitution, Fleischhauer, Nacht-Taxler, kleine Strizzis und Polizisten, die gegen die nächtliche Kriminalität kämpfen sind einige der Protagonisten die in der mehrteiligen Reportage-Reihe gezeigt werden.

ATV
