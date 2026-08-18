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Wien heute
Folge 1214: Wien heute vom 18.08.2026
18 Min.Folge vom 18.08.2026
Wiener AK-Nachhilfebarometer 2026 | City Airport Train wird "CAT by bus" | Tierhaltung in Millionenstadt | Steigende Nachfrage bei Sozialmärkten | Meldungen | Langes Warten auf Kendlerpark | Blockbuster und Hitzeflucht: Kinos boomen
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