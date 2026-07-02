Wiener Prater-Picknick: Ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener SymphonikernJetzt kostenlos streamen
Wiener Prater Picknick
Folge 3: Wiener Prater-Picknick: Ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener Symphonikern
Das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker verwandelt die Kaiserwiese auch heuer wieder in einen offenen Konzert- und Begegnungsraum unter freiem Himmel. Unter der musikalischen Leitung von Holly Hyun Choe präsentiert das Orchester ein Programm, das klassische Werke mit zeitgenössischen Einflüssen und populären Sounds verbindet - ein Abend, der die stilistische Offenheit der Symphoniker hör- und erlebbar macht. Mit Ilia Staple ist eine der markantesten jungen Sopranstimmen des Landes zu Gast. Ihre klare, präzise geführte Stimme bringt ebenso lyrische Feinheiten wie kraftvolle Akzente zum Leuchten. Rolando Villazón erweitert das Klangspektrum mit seiner charakteristischen Bühnenpräsenz und emotionalen Ausdrucksstärke und schlägt mühelos Bögen zwischen Oper und leichteren musikalischen Formen. TEYA ergänzt das Programm um moderne Popsounds und verleiht dem Abend eine frische, urbane Note, die neue musikalische Verbindungen entstehen lässt. Ein sommerliches Konzert, das bewusst unterschiedliche musikalische Welten zusammenführt und dem Publikum einen offenen, zeitgemäßen Zugang zu Musik in all ihren Facetten bietet. Bildregie: Felix Breisach Bildquelle: GMK Pressebilder/ORF/Amar Mehmedinovic
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