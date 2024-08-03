Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 37vom 03.08.2024
Folge 37: Wiener Utopien

25 Min.Folge vom 03.08.2024

Die „Wiener Utopien“ ermöglichen einen Blick sowohl 100 Jahre in die Vergangenheit als auch 100 Jahre in die Zukunft. Die „ungebaute Stadt“ der Vergangenheit – visualisiert durch digitale Modelle – dient dabei als Mittel, um gesellschaftliche Strömungen und Machtverhältnisse sichtbar zu machen. Für die Zukunft entwickeln Studierende der Universität für angewandte Kunst Strategien um die drängenden Probleme großer Städte praktisch anzugehen. Anhand ausgewählter Beispiele wird verdeutlicht, wie und wo sich die Stadt grundlegend hätte verändern können und wie man in Wien der Zukunft begegnen will. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien

ORF2
