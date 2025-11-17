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Wild Umstritten

Wild Umstritten vom 17.11.2025

PULS 24Folge vom 17.11.2025
Wild Umstritten vom 17.11.2025

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Wild Umstritten

Folge vom 17.11.2025: Wild Umstritten vom 17.11.2025

50 Min.Folge vom 17.11.2025

Starke Gäste, überraschende Kombis, umstrittene Meinungen - das ist das Talk-Format "Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider". Moderator Werner Sejka begrüßt täglich bis zu drei interessante, meinungsstarke und gegensätzliche Gäste in überraschenden Kombinationen LIVE im PULS 24 Studio. Diskutiert werden die drei umstrittensten Themen des Tages.

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