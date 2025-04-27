Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wild Umstritten Spezial vom 27.04.2025: Analyse des Wiener Wahlkampfes

PULS 24Staffel 3Folge 55vom 27.04.2025
Folge 55: Wild Umstritten Spezial vom 27.04.2025: Analyse des Wiener Wahlkampfes

53 Min.Folge vom 27.04.2025

Starke Gäste, überraschende Kombis, umstrittene Meinungen - das ist das Talk-Format "Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider". Moderator Werner Sejka begrüßt täglich bis zu drei interessante, meinungsstarke und gegensätzliche Gäste in überraschenden Kombinationen LIVE im PULS 24 Studio. Diskutiert werden die drei umstrittensten Themen des Tages.

