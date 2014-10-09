Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wild Wedding

Riesenspektakel: Türkische Hochzeit mit 1.500 Gästen

sixxStaffel 1Folge 1vom 09.10.2014
45 Min.Folge vom 09.10.2014

Funda Vanroy präsentiert die schrillsten Hochzeiten des Sommers: Heute feiern ein streitlustiges Rocker-Pärchen, Westernhelden im Wilden Osten und ein türkisches Brautpaar ihre ungewöhnlichen Hochzeiten.

