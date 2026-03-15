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Wilde Rocky Mountains

Überleben im Wald

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Überleben im Wald

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Wilde Rocky Mountains

Folge 4: Überleben im Wald

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Doku-Serie wirft einen packenden Blick auf die Tiere, die in den nordamerikanischen Rocky Mountains leben und mit den teils extremen Umweltbedingungen im Wandel der Jahreszeiten zurechtkommen müssen.

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