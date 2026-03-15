Wilde Überlebende
Folge 2: Tierische Appetite
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die Doku-Serie enthüllt die beeindruckende Wildnis des Luangwa-Nationalparks in Sambia. Von Elefanten, Nilpferden und Löwen bis hin zu Dungkäfern und Termiten zeigt "Wilde Überlebende" in Luft-, Zeitlupen- und Nachtaufnahmen, wie sowohl Giganten als auch Zwerge in der Savanne überleben.
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Wilde Überlebende
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media