Wildvögel in Australien
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Wildvögel in Australien
Die Dokumentation zeigt die Vielfalt der australischen Vogelwelt. So findet man dort den Emu, den zweitgrößten Vogel der Welt. Er kann seine Abstammung bis zu den Dinosauriern zurückverfolgen. Außerdem werden die kleinen Zwergpinguine genauer vorgestellt, die einen einzigen Partner fürs Leben auswählen und in großen Kolonien zusammenwohnen.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media
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