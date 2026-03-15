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Wildvögel in Australien

Das geheime Leben der Emus

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Das geheime Leben der Emus

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Wildvögel in Australien

Folge 2: Das geheime Leben der Emus

46 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Dokumentation zeigt die Vielfalt der australischen Vogelwelt. So findet man dort den Emu, den zweitgrößten Vogel der Welt. Er kann seine Abstammung bis zu den Dinosauriern zurückverfolgen. Außerdem werden die kleinen Zwergpinguine genauer vorgestellt, die einen einzigen Partner fürs Leben auswählen und in großen Kolonien zusammenwohnen.

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