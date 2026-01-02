Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 02.01.2026
25 Min.Folge vom 02.01.2026

Im Winter zeigt sich das Ausseerland von seiner eindrucksvollsten Seite. Inmitten Österreichs verdichten sich hier jene winterlichen Bilder, die so typisch für die Alpenrepublik sind: tief verschneite Berglandschaften, vereiste Seen, Sonnenlicht auf glitzerndem Schnee. Wintersportler beleben die Szenerie, ohne ihr die Ruhe zu nehmen. Eine Region, offen für den Wintersporttourismus – und doch ganz bei sich. Authentisch und unverwechselbar. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Richard Mayr

ORF2
