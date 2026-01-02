Winterzauber im AusseerlandJetzt kostenlos streamen
Winterzauber im Ausseerland
Folge 3: Winterzauber im Ausseerland
25 Min.Folge vom 02.01.2026
Im Winter zeigt sich das Ausseerland von seiner eindrucksvollsten Seite. Inmitten Österreichs verdichten sich hier jene winterlichen Bilder, die so typisch für die Alpenrepublik sind: tief verschneite Berglandschaften, vereiste Seen, Sonnenlicht auf glitzerndem Schnee. Wintersportler beleben die Szenerie, ohne ihr die Ruhe zu nehmen. Eine Region, offen für den Wintersporttourismus – und doch ganz bei sich. Authentisch und unverwechselbar. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Richard Mayr
