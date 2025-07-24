WipeOut - mach dich nass!
Folge 10: Zahnlos
40 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12
Dieser TV-Parcours hat sich gewaschen: Wer bei "WipeOut - mach dich nass!" an den Start geht, darf weder ängstlich, wasserscheu noch ungelenk sein. In der rasanten US-Show wagen sich pro Folge 24 Kandidaten an einen Hindernislauf der Extraklasse. Nur wer schneller ist als alle anderen und es schafft, vier halsbrecherische Runden zu überstehen, gewinnt am Ende 50.000 Dollar.
Genre:Spielshow, Reality, Action
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited