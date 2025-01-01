Wir leben im Gemeindebau - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 2: Wir leben im Gemeindebau - Staffel 1 Folge 2
Herr Doser ist auf der Suche nach der großen Liebe. Diesmal versucht er es mit einem Blind Date. Um bei dem Treffen einen guten Eindruck zu erwecken, legt er großes Augenmerk auf ein gepflegtes Äußeres. Ein Besuch beim Friseur ist für den ordnungsliebenden 53-jährigen ein absolutes Muss. Beim Date in einem Gemeindebaubeisl lässt er seinem Charme freien Lauf und hofft, dass es diesmal so richtig funkt. Auch Maxl und seine Freunde treffen sich wiedermal im Gemeindebau. Diesmal wird über Österreichs beliebtesten Sport gefachsimpelt. Denn heute steht ein entscheidendes Match ihres Vereins an. Am Platz beweisen sie, was es heißt den 12. Mann zu stellen: voller Elan wird das Team der Yellow Stars angefeuert und Trainer und Schiedsrichter mit guten Ratschlägen versorgt. In der Schlacht ums runde Leder darf natürlich der Schmäh und der Alkoholgenuss nicht zu kurz kommen. Und der angehende Sänger Otto träumt von einer eigenen Revue im Gemeindebau. Beim Casting will er neue Talente finden und ein Ensemble gründen. Doch die Ausbeute ist gering und er versucht aus den Bewerbern alles herauszuholen. Enthusiastisch lässt er einen Bewerber eine Stelle aus dem Musical "Elisabeth" vortragen. Dieser wird es nicht in die Revue schaffen, aber Otto bleibt voller Tatendrang.
