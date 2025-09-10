Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-ExperimentJetzt kostenlos streamen
Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment
Folge 1: Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment
31 Min.Folge vom 10.09.2025
Lisa Gadenstätter lud, begleitend zum Experiment „Drei Wochen Handy-Entzug“, zu einer Gesprächsrunde. Expert:innen, Verantwortliche und Betroffene – darunter Psychologe Oliver Scheibenbogen, Influencer Michael Skopek und Zukunftsforscher Tristan Horx – diskutierten gesundheitliche, gesellschaftliche und digitale Folgen des Smartphone-Gebrauchs. Bildquelle: ORF

