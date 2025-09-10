Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 10.09.2025
31 Min.Folge vom 10.09.2025

Lisa Gadenstätter lud, begleitend zum Experiment „Drei Wochen Handy-Entzug“, zu einer Gesprächsrunde. Expert:innen, Verantwortliche und Betroffene – darunter Psychologe Oliver Scheibenbogen, Influencer Michael Skopek und Zukunftsforscher Tristan Horx – diskutierten gesundheitliche, gesellschaftliche und digitale Folgen des Smartphone-Gebrauchs. Bildquelle: ORF

