45 Min.Folge vom 24.01.2026

Kitzbühel ist mehr als Glamour und Gipfel: Hier treffen alte Machtstrukturen auf neue Lebensentwürfe. Die Doku blickt hinter die Fassade und zeigt, wer dazugehört – und wer draußen bleibt. Bildquellen: APA-Images / Franz Pritz | ORF/west4media

ORF1

