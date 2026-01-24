Staffel 1Folge 1vom 24.01.2026
45 Min.Folge vom 24.01.2026
Kitzbühel ist mehr als Glamour und Gipfel: Hier treffen alte Machtstrukturen auf neue Lebensentwürfe. Die Doku blickt hinter die Fassade und zeigt, wer dazugehört – und wer draußen bleibt. Bildquellen: APA-Images / Franz Pritz | ORF/west4media
