Folge 10: Staffel 2 Folge 10
14 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Der jährliche Pride in Lyon steht vor der Tür. Wird trotz der Meinungsverschiedenheiten alles glattlaufen? Thibaut hat erneut Streit mit seinem Freund und für Hicham geht ein Dreier mit Elijah und Bastien unglücklich aus.
WOKE - Die komplette erste Staffel
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12