Staffel 1Folge 2
Woody Woodpecker
Folge 2: Falsche Ferien / Versuchskaninchen / Der Kabeldienst
21 Min.Ab 6
Woody versucht, den Kabelanschluss von Wally zu klauen, während Winnie Dr. Nutts besucht.
Woody Woodpecker
Genre:Animation, Kinder, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
